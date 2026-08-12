Precio de PYTHIA hoy

El precio actual de PYTHIA (PYTHIA) hoy es $ 0.00888079, con una variación del 4.05% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PYTHIA a USD es $ 0.00888079 por PYTHIA.

PYTHIA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,864,434, con un suministro circulante de 998.16M PYTHIA. Durante las últimas 24 horas, PYTHIA cotiza entre $ 0.00841732 (bajo) y $ 0.00882913 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.125047, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00413184.

En el corto plazo, PYTHIA experimentó un cambio de +0.62% en la última hora y de -6.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.58K.

Información del mercado de PYTHIA (PYTHIA)

Cap de mercado $ 8.86M$ 8.86M $ 8.86M Volumen (24H) $ 8.58K$ 8.58K $ 8.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.86M$ 8.86M $ 8.86M Suministro de Circulación 998.16M 998.16M 998.16M Suministro total 998,158,033.068155 998,158,033.068155 998,158,033.068155

La capitalización de mercado actual de PYTHIA es de $ 8.86M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.58K. El suministro circulante de PYTHIA es de 998.16M, con un suministro total de 998158033.068155. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.86M.