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Principales tokens de Meme Desci por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Meme Desci. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Propy
Propy
PRO
$ 0.3448
-0.06%
+1.29%
-2.48%
$ 34.61M
$ 158.82K
2
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
3
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.00865043
-0.48%
+0.01%
-6.63%
$ 8.63M
$ 6.48K
4
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.004668
-0.09%
-5.93%
+6.61%
$ 4.68M
$ 14.84M
5
Big Pharmai
Big Pharmai
DRUGS
$ 0.00022703
-0.02%
+0.01%
+10.94%
$ 249.71K
$ 389.17
6
Transhuman Coin
Transhuman Coin
THC
$ 3.579E-5
+0.82%
+4.00%
+2.23%
$ 244.32K
--
7
DNA
DNA
DNA
$ 4.626E-12
-0.13%
-2.20%
-2.36%
$ 194.05K
--
8
Hempy
Hempy
HEMPY
$ 9.601E-5
-0.37%
-2.60%
+1.05%
$ 57.45K
--
9
TrackedBio
TrackedBio
TRACKEDBIO
$ 2.624E-5
0.00%
+0.10%
+2.50%
$ 26.00K
--
10
Bio Acceleration
Bio Acceleration
BIO/ACC
$ 2.008E-5
-0.05%
+5.30%
+3.24%
$ 20.04K
--
11
Science Cult Mascot
Science Cult Mascot
HELA
$ 1.881E-5
0.00%
+4.80%
+5.03%
$ 18.79K
--
12
girl economy ai
girl economy ai
GIRLE
$ 1.441E-5
0.00%
+4.30%
+2.27%
$ 15.85K
--
13
Molecule
Molecule
MOLECULE
$ 3.45341E-13
0.00%
+0.40%
+3.34%
$ 14.49K
--
14
Antitoken
Antitoken
ANTI
$ 1.314E-5
0.00%
+2.60%
+2.50%
$ 13.14K
--
15
Nova on Mars
Nova on Mars
NOVA
$ 1.215E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 12.15K
--
16
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.096E-5
0.00%
-0.70%
-0.81%
$ 10.96K
--
17
GLP1
GLP1
GLP1
$ 9.92E-6
0.00%
+1.20%
0.00%
$ 9.91K
--
18
ELVIS
ELVIS
ELVIS
$ 9.48E-6
0.00%
+2.70%
+2.82%
$ 9.48K
--
19
Meteora
Meteora
MET
$ 0.1629
-0.31%
+4.90%
-2.51%
--
$ 521.58K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Meme Desci y por qué son populares?
Los tokens de Meme Desci representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 19 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $60.30M.
¿Cuál es el token de Meme Desci con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Meme Desci rastreados en MEXC, BIO/ACC ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.30% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Meme Desci están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 19 tokens de Meme Desci, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. PRO, BCHEM, PYTHIA se encuentra entre los tokens populares de Meme Desci. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Meme Desci?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Meme Desci es de aproximadamente $60.30M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Meme Desci, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.