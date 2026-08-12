Precio de Pubhouse hoy

El precio actual de Pubhouse (PUB) hoy es $ 0, con una variación del 16.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUB a USD es $ 0 por PUB.

Pubhouse actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,013, con un suministro circulante de 999.98M PUB. Durante las últimas 24 horas, PUB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PUB experimentó un cambio de -1.02% en la última hora y de +16.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pubhouse (PUB)

Cap de mercado $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,984,754.015069 999,984,754.015069 999,984,754.015069

La capitalización de mercado actual de Pubhouse es de $ 20.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PUB es de 999.98M, con un suministro total de 999984754.015069. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.01K.