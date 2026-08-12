Precio de Prometheus hoy

El precio actual de Prometheus (PROMETHEUS) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PROMETHEUS a USD es $ 0 por PROMETHEUS.

Prometheus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,395.1, con un suministro circulante de -- PROMETHEUS. Durante las últimas 24 horas, PROMETHEUS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PROMETHEUS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Prometheus (PROMETHEUS)

Cap de mercado $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Prometheus es de $ 11.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PROMETHEUS es de --, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.79K.