Precio de Print hoy

El precio actual de Print (PRINT) hoy es $ 0, con una variación del 1.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRINT a USD es $ 0 por PRINT.

Print actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 768,820, con un suministro circulante de 850.00M PRINT. Durante las últimas 24 horas, PRINT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00657453, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRINT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +17.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.09K.

Información del mercado de Print (PRINT)

Cap de mercado $ 768.82K$ 768.82K $ 768.82K Volumen (24H) $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K Cap. de mercado totalmente diluida $ 840.77K$ 840.77K $ 840.77K Suministro de Circulación 850.00M 850.00M 850.00M Suministro total 999,996,147.776878 999,996,147.776878 999,996,147.776878

La capitalización de mercado actual de Print es de $ 768.82K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.09K. El suministro circulante de PRINT es de 850.00M, con un suministro total de 999996147.776878. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 840.77K.