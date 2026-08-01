Precio de Asentum hoy

El precio actual de Asentum (ASE) hoy es € 0.001711, con una variación del 0.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASE a EUR es € 0.001711 por ASE.

Asentum actualmente está en el puesto #1792 por capitalización de mercado en € 506.46K, con un suministro circulante de 296.00M ASE. Durante las últimas 24 horas, ASE cotiza entre € 0.001666 (bajo) y € 0.001806 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0064826595483429412, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0008670021590297154.

En el corto plazo, ASE experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -5.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 64.61K.

Información del mercado de Asentum (ASE)

Puesto No.1792 Cap de mercado € 506.46K€ 506.46K € 506.46K Volumen (24H) € 64.61K€ 64.61K € 64.61K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.71M€ 1.71M € 1.71M Suministro de Circulación 296.00M 296.00M 296.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 29.60% Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de Asentum es de € 506.46K, con un volumen de trading en 24 horas de € 64.61K. El suministro circulante de ASE es de 296.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.71M.