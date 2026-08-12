Precio de JGGL hoy

El precio actual de JGGL (JGGL) hoy es € 4.5755, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JGGL a EUR es € 4.5755 por JGGL.

JGGL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- JGGL. Durante las últimas 24 horas, JGGL cotiza entre € 4.4684 (bajo) y € 5.0771 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, JGGL experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de -15.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 622.07K.

Información del mercado de JGGL (JGGL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 622.07K€ 622.07K € 622.07K Cap. de mercado totalmente diluida € 4.58B€ 4.58B € 4.58B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ETH

La capitalización de mercado actual de JGGL es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 622.07K. El suministro circulante de JGGL es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 4.58B.