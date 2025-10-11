Información del precio (USD) de poop aura (POOP)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00305409$ 0.00305409 $ 0.00305409 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.83% Cambio de Precio (1D) +22.56% Cambio de Precio (7D) +9.64% Cambio de Precio (7D) +9.64%

El precio en tiempo real de poop aura (POOP) es de --. Durante las últimas 24 horas, POOP se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de POOP es de $ 0.00305409, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, POOP ha cambiado en un +1.83% en la última hora, +22.56% en 24 horas y +9.64% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de poop aura (POOP)

Cap de mercado $ 522.28K$ 522.28K $ 522.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 522.28K$ 522.28K $ 522.28K Suministro de Circulación 999.72M 999.72M 999.72M Suministro total 999,720,372.820232 999,720,372.820232 999,720,372.820232

La capitalización de mercado actual de poop aura es de $ 522.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POOP es de 999.72M, con un suministro total de 999720372.820232. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 522.28K.