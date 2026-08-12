Precio de PONSTAR hoy

El precio actual de PONSTAR (PONSTAR) hoy es $ 0, con una variación del 7.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PONSTAR a USD es $ 0 por PONSTAR.

PONSTAR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,207, con un suministro circulante de 838.60M PONSTAR. Durante las últimas 24 horas, PONSTAR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PONSTAR experimentó un cambio de -6.03% en la última hora y de -27.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PONSTAR (PONSTAR)

Cap de mercado $ 22.21K$ 22.21K $ 22.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.21K$ 22.21K $ 22.21K Suministro de Circulación 838.60M 838.60M 838.60M Suministro total 838,602,817.9724633 838,602,817.9724633 838,602,817.9724633

La capitalización de mercado actual de PONSTAR es de $ 22.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PONSTAR es de 838.60M, con un suministro total de 838602817.9724633. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.21K.