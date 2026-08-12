Precio de Polly Penguin hoy

El precio actual de Polly Penguin (POLLY) hoy es $ 0, con una variación del 0.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POLLY a USD es $ 0 por POLLY.

Polly Penguin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,585, con un suministro circulante de 999.95M POLLY. Durante las últimas 24 horas, POLLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00161563, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POLLY experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +20.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Polly Penguin (POLLY)

Cap de mercado $ 28.59K$ 28.59K $ 28.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.59K$ 28.59K $ 28.59K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,946,447.981292 999,946,447.981292 999,946,447.981292

La capitalización de mercado actual de Polly Penguin es de $ 28.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POLLY es de 999.95M, con un suministro total de 999946447.981292. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 28.59K.