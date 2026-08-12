Precio de pMINT hoy

El precio actual de pMINT (PMINT) hoy es $ 0.03303772, con una variación del 2.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PMINT a USD es $ 0.03303772 por PMINT.

pMINT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 668,058, con un suministro circulante de 20.22M PMINT. Durante las últimas 24 horas, PMINT cotiza entre $ 0.02673043 (bajo) y $ 0.03736626 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.121499, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02371302.

En el corto plazo, PMINT experimentó un cambio de +3.13% en la última hora y de -14.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.26K.

Información del mercado de pMINT (PMINT)

Cap de mercado $ 668.06K$ 668.06K $ 668.06K Volumen (24H) $ 4.26K$ 4.26K $ 4.26K Cap. de mercado totalmente diluida $ 670.42K$ 670.42K $ 670.42K Suministro de Circulación 20.22M 20.22M 20.22M Suministro total 20,292,542.395800147 20,292,542.395800147 20,292,542.395800147

La capitalización de mercado actual de pMINT es de $ 668.06K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.26K. El suministro circulante de PMINT es de 20.22M, con un suministro total de 20292542.395800147. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 670.42K.