Precio de Plastic hoy

El precio actual de Plastic ($PLASTIC) hoy es $ 0, con una variación del 6.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $PLASTIC a USD es $ 0 por $PLASTIC.

Plastic actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 338,533, con un suministro circulante de 986.11M $PLASTIC. Durante las últimas 24 horas, $PLASTIC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00110625, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $PLASTIC experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de +12.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.09K.

Información del mercado de Plastic ($PLASTIC)

Cap de mercado $ 338.53K$ 338.53K $ 338.53K Volumen (24H) $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K Cap. de mercado totalmente diluida $ 338.53K$ 338.53K $ 338.53K Suministro de Circulación 986.11M 986.11M 986.11M Suministro total 986,114,094.841721 986,114,094.841721 986,114,094.841721

La capitalización de mercado actual de Plastic es de $ 338.53K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.09K. El suministro circulante de $PLASTIC es de 986.11M, con un suministro total de 986114094.841721. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 338.53K.