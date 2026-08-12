Precio de Peng hoy

El precio actual de Peng (PENG) hoy es $ 0.00141514, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PENG a USD es $ 0.00141514 por PENG.

Peng actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 141,514, con un suministro circulante de 100.00M PENG. Durante las últimas 24 horas, PENG cotiza entre $ 0.00137556 (bajo) y $ 0.00141537 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.14, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PENG experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +4.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16.13.

Información del mercado de Peng (PENG)

Cap de mercado $ 141.51K$ 141.51K $ 141.51K Volumen (24H) $ 16.13$ 16.13 $ 16.13 Cap. de mercado totalmente diluida $ 141.51K$ 141.51K $ 141.51K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 99,999,960.5 99,999,960.5 99,999,960.5

La capitalización de mercado actual de Peng es de $ 141.51K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16.13. El suministro circulante de PENG es de 100.00M, con un suministro total de 99999960.5. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 141.51K.