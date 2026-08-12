Precio de PAWS hoy

El precio actual de PAWS (PAWS) hoy es $ 0, con una variación del 4.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAWS a USD es $ 0 por PAWS.

PAWS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,424, con un suministro circulante de 53.05B PAWS. Durante las últimas 24 horas, PAWS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PAWS experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -7.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PAWS (PAWS)

Cap de mercado $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.42K$ 55.42K $ 55.42K Suministro de Circulación 53.05B 53.05B 53.05B Suministro total 53,050,343,984.29438 53,050,343,984.29438 53,050,343,984.29438

La capitalización de mercado actual de PAWS es de $ 55.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PAWS es de 53.05B, con un suministro total de 53050343984.29438. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.42K.