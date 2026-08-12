¿De qué trata OpenZK Network?

OpenZK Network es una solución de capa 2 basada en la tecnología ZK Rollup, diseñada para abordar las limitaciones de escalabilidad, costo y rendimiento de Ethereum, al tiempo que integra funciones de staking y restaking para los usuarios. OpenZK Network proporciona un entorno de procesamiento de transacciones eficiente, seguro y de bajo costo, especialmente adecuado para aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi), activos del mundo real, NFT, juegos y trading.

¿Qué hace a OpenZK Network única?

OpenZK ha integrado de manera innovadora un mecanismo de recompensas sostenible en su red, permitiendo a los usuarios stakear y bridgear su ETH de forma fluida, obteniendo automáticamente recompensas tanto de staking como de restaking sobre el ETH subyacente. Los usuarios reciben ozETH, un token líquido que representa su posición de ETH stakera/restakera junto con las recompensas asociadas.

¿Qué sigue para OpenZK Network?

OpenZK Network introduce una función de recompensas e incentivos en forma de stablecoin; los usuarios podrán stakear y bridgear stablecoins compatibles hacia la red, generando ozUSD, un token de referencia para la posición y las recompensas correspondientes, ofreciendo así a los usuarios una manera de maximizar la utilidad de sus tenencias de stablecoins.

¿Qué está cotizando OpenZK Network en este momento?

Precio actual: €, con un movimiento de precio de 6.38% en las últimas 24 horas.

¿Está OZK atrayendo atención institucional?

La participación institucional puede inferirse por el aumento del volumen de operaciones (€--), la liquidez estable y el desempeño sostenido a largo plazo del precio en comparación con sus pares de la Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2).

¿Qué tan líquido es el mercado de OpenZK Network?

Una puntuación de liquidez de --/100 sugiere una profundidad de mercado sólida, lo que permite ejecutar órdenes más grandes de manera eficiente en diversas exchanges.

¿Qué indica la oferta circulante sobre OZK?

Con 4383427000.111128 tokens, la dinámica de la oferta influye en la valoración a largo plazo, especialmente durante ciclos de acumulación o distribución institucional.

¿Cómo se compara OpenZK Network con sus máximos históricos?

Sus máximos históricos de €0.002663271354233745000 y mínimos históricos de € proporcionan puntos de referencia para las evaluaciones de riesgo institucional.

¿Qué tan activamente se está negociando OpenZK Network hoy?

Registró un volumen diario de €--, una métrica crucial para que las instituciones evalúen sus estrategias de entrada.

¿Cómo afecta -- el interés institucional?

La estabilidad, escalabilidad y ecosistema de desarrolladores de -- pueden influir significativamente en cómo los grandes inversores evalúan la viabilidad a largo plazo de OpenZK Network.