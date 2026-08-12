Precio de OneCOW hoy

El precio actual de OneCOW ( 1COW) hoy es $ 1,951,533, con una variación del 8.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 1COW a USD es $ 1,951,533 por 1COW.

OneCOW actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 932,192, con un suministro circulante de 0.48 1COW. Durante las últimas 24 horas, 1COW cotiza entre $ 1,800,991 (bajo) y $ 1,950,896 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1,951,654, mientras que el mínimo histórico fue $ 412,510.

En el corto plazo, 1COW experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +69.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.32K.

Información del mercado de OneCOW ( 1COW)

Cap de mercado $ 932.19K$ 932.19K $ 932.19K Volumen (24H) $ 3.32K$ 3.32K $ 3.32K Cap. de mercado totalmente diluida $ 932.19K$ 932.19K $ 932.19K Suministro de Circulación 0.48 0.48 0.48 Suministro total 0.477671516977374 0.477671516977374 0.477671516977374

La capitalización de mercado actual de OneCOW es de $ 932.19K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.32K. El suministro circulante de 1COW es de 0.48, con un suministro total de 0.477671516977374. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 932.19K.