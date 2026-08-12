Precio de OffChain hoy

El precio actual de OffChain (OFFCHAIN) hoy es $ 0, con una variación del 6.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OFFCHAIN a USD es $ 0 por OFFCHAIN.

OffChain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 119,746, con un suministro circulante de 999.98M OFFCHAIN. Durante las últimas 24 horas, OFFCHAIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OFFCHAIN experimentó un cambio de +5.78% en la última hora y de +16.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 21.19K.

Información del mercado de OffChain (OFFCHAIN)

Cap de mercado $ 119.75K$ 119.75K $ 119.75K Volumen (24H) $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 119.75K$ 119.75K $ 119.75K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,979,762.728298 999,979,762.728298 999,979,762.728298

La capitalización de mercado actual de OffChain es de $ 119.75K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 21.19K. El suministro circulante de OFFCHAIN es de 999.98M, con un suministro total de 999979762.728298. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 119.75K.