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Principales tokens de Ecosistema Near Protocol por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Near Protocol. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,664.75
-0.20%
-0.55%
-1.78%
$ 1.28T
$ 6.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,886.84
-0.14%
+0.53%
-1.13%
$ 227.96B
$ 94.16K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.99912
0.00%
--
+0.02%
$ 183.02B
$ 34.45B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0201
-0.34%
+1.34%
-2.87%
$ 63.25B
$ 18.12M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76.08
-0.08%
+0.67%
+3.05%
$ 44.22B
$ 415.51K
7
Zcash
Zcash
ZEC
$ 478.25
+0.19%
-1.00%
-4.96%
$ 8.09B
$ 4.57K
8
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,708.06
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.735
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.701
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6531
-0.06%
+4.61%
-2.44%
$ 2.18B
$ 666.48K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.28
-0.26%
+1.15%
+1.30%
$ 1.38B
$ 1.69K
13
Compound
Compound
COMP
$ 16.26
-0.37%
-0.43%
-0.79%
$ 162.30M
$ 3.75K
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01379
-0.07%
-1.42%
-4.54%
$ 150.52M
$ 5.08M
15
BAT
BAT
BAT
$ 0.06288
-0.13%
-3.51%
-6.12%
$ 94.05M
$ 845.89K
16
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,979.5
-0.17%
-0.09%
-5.61%
$ 70.76M
$ 29.77
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.2008
-0.15%
-3.21%
-6.52%
$ 69.66M
$ 299.62K
18
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1692
+0.61%
+0.43%
-4.43%
$ 47.04M
$ 357.12K
19
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+0.09%
$ 39.85M
$ 771.92K
20
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003831
-0.13%
-1.64%
-3.34%
$ 33.36M
$ 170.40M
21
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.68
0.00%
+0.05%
-2.89%
$ 32.15M
$ 6.18M
22
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3013
-0.75%
-3.19%
+3.87%
$ 26.75M
$ 223.87K
23
DODO
DODO
DODO
$ 0.0237
-2.45%
+11.69%
-17.60%
$ 23.51M
$ 9.24M
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
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-0.09%
-1.72%
-4.40%
$ 20.53M
$ 6.21M
25
$ 0.01496
+0.46%
+0.53%
-3.26%
$ 10.78M
$ 3.69M
26
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004582
+0.73%
+1.15%
+2.78%
$ 10.73M
$ 26.88M
27
Huobi
Huobi
HT
$ 0.097622
-0.10%
-0.02%
+10.55%
$ 10.68M
$ 702.80
28
balancer
balancer
BAL
$ 0.10592
+0.03%
-0.90%
-5.36%
$ 7.41M
$ 547.67K
29
Gitcoin
Gitcoin
GTC
$ 0.08468
+0.37%
-1.63%
-0.32%
$ 7.40M
$ 683.89K
30
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.97
0.00%
-0.00%
+0.51%
$ 4.97M
$ 100.91K
31
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034073
+0.30%
+0.00%
-12.82%
$ 4.56M
$ 16.38K
32
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011089
+0.02%
+0.04%
-3.69%
$ 4.33M
$ 5.22M
33
Ref Finance
Ref Finance
REF
$ 0.03798177
0.00%
+0.05%
-2.91%
$ 3.65M
$ 10.48
34
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.23
0.00%
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-2.38%
$ 3.42M
$ 13.29K
35
Ren
Ren
REN
$ 0.00328802
-4.30%
-0.04%
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$ 3.29M
$ 186.52K
36
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.998944
-0.06%
+0.00%
-0.21%
$ 2.62M
$ 18.12M
37
Cream
Cream
CREAM
$ 0.426535
-0.17%
-0.01%
-1.63%
$ 1.25M
$ 30.14
38
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.052983
0.00%
0.00%
-6.03%
$ 1.08M
$ 1.20
39
UWON
UWON
UWON
$ 0.059708
0.00%
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-5.57%
$ 597.07K
$ 24.70
40
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.23103
-0.06%
+0.04%
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$ 412.89K
$ 1.73K
41
Forgive Me Father
Forgive Me Father
$PURGE
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0.00%
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42
Black Dragon
Black Dragon
BLACKDRAGON
$ 4.28E-9
+1.30%
-6.20%
-17.60%
$ 332.10K
--
43
Intellex
Intellex
ITLX
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--
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$ 33.00
44
Shitzu
Shitzu
SHITZU
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HAPI
HAPI
HAPI
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46
Omnity Convertible Token
Omnity Convertible Token
OCT
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--
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$ 160.26K
$ 2.24
47
TruFin Staked NEAR
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
$ 1.91
0.00%
+0.05%
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$ 105.27K
$ 436.88
48
Aurigami
Aurigami
PLY
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--
49
NEKO
NEKO
NEKO
$ 3.6E-6
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+2.00%
+1.98%
$ 36.00K
--
50
Lonk
Lonk
LONK
$ 8.2374E-8
0.00%
+3.30%
-3.90%
$ 27.39K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Near Protocol y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Near Protocol representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 52 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1898.42B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Near Protocol con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Near Protocol rastreados en MEXC, DODO ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 11.69% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Near Protocol están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 52 tokens de Ecosistema Near Protocol, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, USDT se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Near Protocol. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Near Protocol?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Near Protocol es de aproximadamente $1898.42B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Near Protocol, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.