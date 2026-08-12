Precio de NoelClaw hoy

El precio actual de NoelClaw (NOELCLAW) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NOELCLAW a USD es $ 0 por NOELCLAW.

NoelClaw actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,994, con un suministro circulante de 100.00B NOELCLAW. Durante las últimas 24 horas, NOELCLAW cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NOELCLAW experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NoelClaw (NOELCLAW)

Cap de mercado $ 33.99K$ 33.99K $ 33.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.99K$ 33.99K $ 33.99K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NoelClaw es de $ 33.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de NOELCLAW es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.99K.