Precio de Neox hoy

El precio actual de Neox (NEOX) hoy es $ 0, con una variación del 2.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEOX a USD es $ 0 por NEOX.

Neox actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,870, con un suministro circulante de 545.88M NEOX. Durante las últimas 24 horas, NEOX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00460294, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NEOX experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -4.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 106.52.

Información del mercado de Neox (NEOX)

Cap de mercado $ 69.87K$ 69.87K $ 69.87K Volumen (24H) $ 106.52$ 106.52 $ 106.52 Cap. de mercado totalmente diluida $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K Suministro de Circulación 545.88M 545.88M 545.88M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Neox es de $ 69.87K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 106.52. El suministro circulante de NEOX es de 545.88M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 128.00K.