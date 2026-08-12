Precio de Nemesis hoy

El precio actual de Nemesis (NEMESIS) hoy es $ 0, con una variación del 8.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NEMESIS a USD es $ 0 por NEMESIS.

Nemesis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 221,821, con un suministro circulante de 999.29M NEMESIS. Durante las últimas 24 horas, NEMESIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00761627, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NEMESIS experimentó un cambio de +0.27% en la última hora y de -33.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.40K.

Información del mercado de Nemesis (NEMESIS)

Cap de mercado $ 221.82K$ 221.82K $ 221.82K Volumen (24H) $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K Cap. de mercado totalmente diluida $ 221.82K$ 221.82K $ 221.82K Suministro de Circulación 999.29M 999.29M 999.29M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Nemesis es de $ 221.82K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.40K. El suministro circulante de NEMESIS es de 999.29M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 221.82K.