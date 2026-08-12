Precio de moonpig hoy

El precio actual de moonpig (MOONPIG) hoy es $ 0, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOONPIG a USD es $ 0 por MOONPIG.

moonpig actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 208,603, con un suministro circulante de 980.26M MOONPIG. Durante las últimas 24 horas, MOONPIG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.12267, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOONPIG experimentó un cambio de -0.46% en la última hora y de +2.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 24.83K.

Información del mercado de moonpig (MOONPIG)

Cap de mercado $ 208.60K$ 208.60K $ 208.60K Volumen (24H) $ 24.83K$ 24.83K $ 24.83K Cap. de mercado totalmente diluida $ 208.60K$ 208.60K $ 208.60K Suministro de Circulación 980.26M 980.26M 980.26M Suministro total 980,257,818.843566 980,257,818.843566 980,257,818.843566

La capitalización de mercado actual de moonpig es de $ 208.60K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 24.83K. El suministro circulante de MOONPIG es de 980.26M, con un suministro total de 980257818.843566. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 208.60K.