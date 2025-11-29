Precio de Monke Phone hoy

El precio actual de Monke Phone (MONKEPHONE) hoy es $ 0.00003939, con una variación del 3.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MONKEPHONE a USD es $ 0.00003939 por MONKEPHONE.

Monke Phone actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,363, con un suministro circulante de 999.39M MONKEPHONE. Durante las últimas 24 horas, MONKEPHONE cotiza entre $ 0.00003722 (bajo) y $ 0.00004307 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00176224, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003722.

En el corto plazo, MONKEPHONE experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -16.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Monke Phone (MONKEPHONE)

Cap de mercado $ 39.36K$ 39.36K $ 39.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 39.36K$ 39.36K $ 39.36K Suministro de Circulación 999.39M 999.39M 999.39M Suministro total 999,392,535.269934 999,392,535.269934 999,392,535.269934

La capitalización de mercado actual de Monke Phone es de $ 39.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MONKEPHONE es de 999.39M, con un suministro total de 999392535.269934. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 39.36K.