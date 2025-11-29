Precio de Moaner Melter Slime hoy

El precio actual de Moaner Melter Slime (MOANER) hoy es --, con una variación del 2.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOANER a USD es -- por MOANER.

Moaner Melter Slime actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,992, con un suministro circulante de 420.69B MOANER. Durante las últimas 24 horas, MOANER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOANER experimentó un cambio de -0.21% en la última hora y de +8.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moaner Melter Slime (MOANER)

Cap de mercado $ 51.99K$ 51.99K $ 51.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.99K$ 51.99K $ 51.99K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moaner Melter Slime es de $ 51.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOANER es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.99K.