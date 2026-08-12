Precio de MindCoin hoy

El precio actual de MindCoin (MIND) hoy es $ 0, con una variación del 1.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIND a USD es $ 0 por MIND.

MindCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 93,263, con un suministro circulante de 75.00B MIND. Durante las últimas 24 horas, MIND cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MIND experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +3.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de MindCoin (MIND)

Cap de mercado $ 93.26K$ 93.26K $ 93.26K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 93.26K$ 93.26K $ 93.26K Suministro de Circulación 75.00B 75.00B 75.00B Suministro total 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0 74,999,924,343.0

La capitalización de mercado actual de MindCoin es de $ 93.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MIND es de 75.00B, con un suministro total de 74999924343.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 93.26K.