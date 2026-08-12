Precio de make no mistakes hoy

El precio actual de make no mistakes (CLAUDE) hoy es $ 0, con una variación del 28.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLAUDE a USD es $ 0 por CLAUDE.

make no mistakes actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,655.59, con un suministro circulante de 999.92M CLAUDE. Durante las últimas 24 horas, CLAUDE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00416753, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLAUDE experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de +8.34% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de make no mistakes (CLAUDE)

Cap de mercado $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.66K$ 15.66K $ 15.66K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,924,143.653247 999,924,143.653247 999,924,143.653247

La capitalización de mercado actual de make no mistakes es de $ 15.66K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLAUDE es de 999.92M, con un suministro total de 999924143.653247. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.66K.