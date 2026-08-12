Precio de Luka Modric hoy

El precio actual de Luka Modric (MODRIC) hoy es $ 0, con una variación del 0.46% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MODRIC a USD es $ 0 por MODRIC.

Luka Modric actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 100,654, con un suministro circulante de 874.95M MODRIC. Durante las últimas 24 horas, MODRIC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00122779, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MODRIC experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 18.37.

Información del mercado de Luka Modric (MODRIC)

Cap de mercado $ 100.65K$ 100.65K $ 100.65K Volumen (24H) $ 18.37$ 18.37 $ 18.37 Cap. de mercado totalmente diluida $ 115.03K$ 115.03K $ 115.03K Suministro de Circulación 874.95M 874.95M 874.95M Suministro total 999,948,439.246035 999,948,439.246035 999,948,439.246035

La capitalización de mercado actual de Luka Modric es de $ 100.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 18.37. El suministro circulante de MODRIC es de 874.95M, con un suministro total de 999948439.246035. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 115.03K.