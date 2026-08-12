Precio de LOXI hoy

El precio actual de LOXI (LOXI) hoy es $ 0.0024349, con una variación del 0.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOXI a USD es $ 0.0024349 por LOXI.

LOXI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,434,904, con un suministro circulante de 1.00B LOXI. Durante las últimas 24 horas, LOXI cotiza entre $ 0.0023581 (bajo) y $ 0.00246479 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00535423, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00171855.

En el corto plazo, LOXI experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -44.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.50K.

Información del mercado de LOXI (LOXI)

Cap de mercado $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volumen (24H) $ 2.50K$ 2.50K $ 2.50K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de LOXI es de $ 2.43M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.50K. El suministro circulante de LOXI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.43M.