Precio de Loom hoy

El precio actual de Loom (LOOM) hoy es $ 0, con una variación del 13.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOOM a USD es $ 0 por LOOM.

Loom actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 162,204, con un suministro circulante de 999.63M LOOM. Durante las últimas 24 horas, LOOM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00142637, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LOOM experimentó un cambio de +0.74% en la última hora y de +597.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 111.00K.

Información del mercado de Loom (LOOM)

Cap de mercado $ 162.20K$ 162.20K $ 162.20K Volumen (24H) $ 111.00K$ 111.00K $ 111.00K Cap. de mercado totalmente diluida $ 162.20K$ 162.20K $ 162.20K Suministro de Circulación 999.63M 999.63M 999.63M Suministro total 999,634,079.085182 999,634,079.085182 999,634,079.085182

La capitalización de mercado actual de Loom es de $ 162.20K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 111.00K. El suministro circulante de LOOM es de 999.63M, con un suministro total de 999634079.085182. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 162.20K.