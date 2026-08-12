Precio de Liquid Euro hoy

El precio actual de Liquid Euro (WEEUR) hoy es $ 1.17, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WEEUR a USD es $ 1.17 por WEEUR.

Liquid Euro actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,198,384, con un suministro circulante de 4.44M WEEUR. Durante las últimas 24 horas, WEEUR cotiza entre $ 1.17 (bajo) y $ 1.17 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.17, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.16.

En el corto plazo, WEEUR experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Liquid Euro (WEEUR)

Cap de mercado $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.20M$ 5.20M $ 5.20M Suministro de Circulación 4.44M 4.44M 4.44M Suministro total 4,443,297.907294893 4,443,297.907294893 4,443,297.907294893

La capitalización de mercado actual de Liquid Euro es de $ 5.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de WEEUR es de 4.44M, con un suministro total de 4443297.907294893. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.20M.