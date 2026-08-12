Precio de Linde xStock hoy

El precio actual de Linde xStock (LINX) hoy es $ 495.08, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LINX a USD es $ 495.08 por LINX.

Linde xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 263,738, con un suministro circulante de 532.72 LINX. Durante las últimas 24 horas, LINX cotiza entre $ 494.78 (bajo) y $ 495.13 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 555.96, mientras que el mínimo histórico fue $ 385.09.

En el corto plazo, LINX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.72.

Información del mercado de Linde xStock (LINX)

Cap de mercado $ 263.74K$ 263.74K $ 263.74K Volumen (24H) $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 118.28M$ 118.28M $ 118.28M Suministro de Circulación 532.72 532.72 532.72 Suministro total 238,916.6136339264 238,916.6136339264 238,916.6136339264

La capitalización de mercado actual de Linde xStock es de $ 263.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.72. El suministro circulante de LINX es de 532.72, con un suministro total de 238916.6136339264. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 118.28M.