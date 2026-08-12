Precio de Komodo hoy

El precio actual de Komodo (KMD) hoy es $ 0.00571076, con una variación del 5.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KMD a USD es $ 0.00571076 por KMD.

Komodo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 804,058, con un suministro circulante de 140.66M KMD. Durante las últimas 24 horas, KMD cotiza entre $ 0.00490657 (bajo) y $ 0.00577205 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 11.54, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00195938.

En el corto plazo, KMD experimentó un cambio de +0.56% en la última hora y de +5.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.10.

Información del mercado de Komodo (KMD)

Cap de mercado $ 804.06K$ 804.06K $ 804.06K Volumen (24H) $ 0.10$ 0.10 $ 0.10 Cap. de mercado totalmente diluida $ 804.06K$ 804.06K $ 804.06K Suministro de Circulación 140.66M 140.66M 140.66M Suministro total 140,660,565.0 140,660,565.0 140,660,565.0

La capitalización de mercado actual de Komodo es de $ 804.06K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.10. El suministro circulante de KMD es de 140.66M, con un suministro total de 140660565.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 804.06K.