Precio de Klima Protocol K2 hoy

El precio actual de Klima Protocol K2 (K2) hoy es $ 0.01458603, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de K2 a USD es $ 0.01458603 por K2.

Klima Protocol K2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 683,301, con un suministro circulante de 46.83M K2. Durante las últimas 24 horas, K2 cotiza entre $ 0.01458534 (bajo) y $ 0.01458632 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.103337, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.011693.

En el corto plazo, K2 experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.53.

Información del mercado de Klima Protocol K2 (K2)

Cap de mercado $ 683.30K$ 683.30K $ 683.30K Volumen (24H) $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Suministro de Circulación 46.83M 46.83M 46.83M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Klima Protocol K2 es de $ 683.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.53. El suministro circulante de K2 es de 46.83M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.46M.