Precio de Klef hoy

El precio actual de Klef (KLEF) hoy es $ 0, con una variación del 51.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KLEF a USD es $ 0 por KLEF.

Klef actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 138,734, con un suministro circulante de 999.97M KLEF. Durante las últimas 24 horas, KLEF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KLEF experimentó un cambio de +1.50% en la última hora y de +180.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16.52K.

Información del mercado de Klef (KLEF)

Cap de mercado $ 138.73K$ 138.73K $ 138.73K Volumen (24H) $ 16.52K$ 16.52K $ 16.52K Cap. de mercado totalmente diluida $ 138.73K$ 138.73K $ 138.73K Suministro de Circulación 999.97M 999.97M 999.97M Suministro total 999,973,658.515924 999,973,658.515924 999,973,658.515924

La capitalización de mercado actual de Klef es de $ 138.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16.52K. El suministro circulante de KLEF es de 999.97M, con un suministro total de 999973658.515924. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 138.73K.