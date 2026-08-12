Precio de KittyCoin hoy

El precio actual de KittyCoin (KITTY) hoy es $ 0.00195883, con una variación del 11.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITTY a USD es $ 0.00195883 por KITTY.

KittyCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,873.7, con un suministro circulante de 5.55M KITTY. Durante las últimas 24 horas, KITTY cotiza entre $ 0.00195745 (bajo) y $ 0.0022589 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.33001, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00195745.

En el corto plazo, KITTY experimentó un cambio de -0.38% en la última hora y de -50.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 281.25.

Información del mercado de KittyCoin (KITTY)

Cap de mercado $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Volumen (24H) $ 281.25$ 281.25 $ 281.25 Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Suministro de Circulación 5.55M 5.55M 5.55M Suministro total 5,551,670.26726695 5,551,670.26726695 5,551,670.26726695

La capitalización de mercado actual de KittyCoin es de $ 10.87K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 281.25. El suministro circulante de KITTY es de 5.55M, con un suministro total de 5551670.26726695. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.87K.