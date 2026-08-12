Precio de Kitten Haimer hoy

El precio actual de Kitten Haimer (KHAI) hoy es $ 0.0011984, con una variación del 1.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KHAI a USD es $ 0.0011984 por KHAI.

Kitten Haimer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 64,713, con un suministro circulante de 54.00M KHAI. Durante las últimas 24 horas, KHAI cotiza entre $ 0.00116556 (bajo) y $ 0.00119935 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.95, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KHAI experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +3.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.34.

Información del mercado de Kitten Haimer (KHAI)

Cap de mercado $ 64.71K$ 64.71K $ 64.71K Volumen (24H) $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.12B$ 83.12B $ 83.12B Suministro de Circulación 54.00M 54.00M 54.00M Suministro total 54,000,000.0 54,000,000.0 54,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kitten Haimer es de $ 64.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.34. El suministro circulante de KHAI es de 54.00M, con un suministro total de 54000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.12B.