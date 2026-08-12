Precio de KiloEx hoy

El precio actual de KiloEx (KILO) hoy es $ 0.00300128, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KILO a USD es $ 0.00300128 por KILO.

KiloEx actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 637,736, con un suministro circulante de 211.70M KILO. Durante las últimas 24 horas, KILO cotiza entre $ 0.00296764 (bajo) y $ 0.00303432 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.164805, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00256893.

En el corto plazo, KILO experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de +3.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.90K.

Información del mercado de KiloEx (KILO)

Cap de mercado $ 637.74K$ 637.74K $ 637.74K Volumen (24H) $ 1.90K$ 1.90K $ 1.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Suministro de Circulación 211.70M 211.70M 211.70M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KiloEx es de $ 637.74K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.90K. El suministro circulante de KILO es de 211.70M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.01M.