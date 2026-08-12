Precio de Kasta hoy

El precio actual de Kasta (KASTA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KASTA a USD es $ 0 por KASTA.

Kasta actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 190,127, con un suministro circulante de 765.44M KASTA. Durante las últimas 24 horas, KASTA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.13, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KASTA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.59.

Información del mercado de Kasta (KASTA)

Cap de mercado $ 190.13K$ 190.13K $ 190.13K Volumen (24H) $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Cap. de mercado totalmente diluida $ 372.46K$ 372.46K $ 372.46K Suministro de Circulación 765.44M 765.44M 765.44M Suministro total 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0

La capitalización de mercado actual de Kasta es de $ 190.13K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.59. El suministro circulante de KASTA es de 765.44M, con un suministro total de 1499516764.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 372.46K.