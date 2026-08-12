Precio de Juno Agent hoy

El precio actual de Juno Agent (JUNO) hoy es $ 0, con una variación del 4.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JUNO a USD es $ 0 por JUNO.

Juno Agent actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 190,582, con un suministro circulante de 98.88B JUNO. Durante las últimas 24 horas, JUNO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JUNO experimentó un cambio de -1.05% en la última hora y de -20.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Juno Agent (JUNO)

Cap de mercado $ 190.58K$ 190.58K $ 190.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 190.58K$ 190.58K $ 190.58K Suministro de Circulación 98.88B 98.88B 98.88B Suministro total 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269 98,882,451,819.4269

La capitalización de mercado actual de Juno Agent es de $ 190.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JUNO es de 98.88B, con un suministro total de 98882451819.4269. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 190.58K.