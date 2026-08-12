Precio de Juice Dollar hoy

El precio actual de Juice Dollar (JUSD) hoy es $ 0.999006, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JUSD a USD es $ 0.999006 por JUSD.

Juice Dollar actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 375,589, con un suministro circulante de 375.96K JUSD. Durante las últimas 24 horas, JUSD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.002, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.99734.

En el corto plazo, JUSD experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.17K.

Información del mercado de Juice Dollar (JUSD)

Cap de mercado $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K Volumen (24H) $ 4.17K$ 4.17K $ 4.17K Cap. de mercado totalmente diluida $ 375.59K$ 375.59K $ 375.59K Suministro de Circulación 375.96K 375.96K 375.96K Suministro total 375,962.59 375,962.59 375,962.59

La capitalización de mercado actual de Juice Dollar es de $ 375.59K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.17K. El suministro circulante de JUSD es de 375.96K, con un suministro total de 375962.59. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 375.59K.