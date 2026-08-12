Precio de IRISnet hoy

El precio actual de IRISnet (IRIS) hoy es $ 0, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRIS a USD es $ 0 por IRIS.

IRISnet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 243,449, con un suministro circulante de 1.44B IRIS. Durante las últimas 24 horas, IRIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.299467, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IRIS experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +16.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 94.07.

Información del mercado de IRISnet (IRIS)

Cap de mercado $ 243.45K$ 243.45K $ 243.45K Volumen (24H) $ 94.07$ 94.07 $ 94.07 Cap. de mercado totalmente diluida $ 362.99K$ 362.99K $ 362.99K Suministro de Circulación 1.44B 1.44B 1.44B Suministro total 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227

La capitalización de mercado actual de IRISnet es de $ 243.45K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 94.07. El suministro circulante de IRIS es de 1.44B, con un suministro total de 2149219140.227. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 362.99K.