Precio de Infraxa hoy

El precio actual de Infraxa (INFRA) hoy es $ 0, con una variación del 3.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INFRA a USD es $ 0 por INFRA.

Infraxa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 272,146, con un suministro circulante de 999.97M INFRA. Durante las últimas 24 horas, INFRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00450112, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, INFRA experimentó un cambio de +0.64% en la última hora y de +1.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 533.72.

Información del mercado de Infraxa (INFRA)

Cap de mercado $ 272.15K$ 272.15K $ 272.15K Volumen (24H) $ 533.72$ 533.72 $ 533.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 272.15K$ 272.15K $ 272.15K Suministro de Circulación 999.97M 999.97M 999.97M Suministro total 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774 999,972,693.6669774

La capitalización de mercado actual de Infraxa es de $ 272.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 533.72. El suministro circulante de INFRA es de 999.97M, con un suministro total de 999972693.6669774. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 272.15K.