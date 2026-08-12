Precio de IKUN hoy

El precio actual de IKUN (IKUN) hoy es $ 0, con una variación del 5.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IKUN a USD es $ 0 por IKUN.

IKUN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 100,610, con un suministro circulante de 1000.00M IKUN. Durante las últimas 24 horas, IKUN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03240492, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IKUN experimentó un cambio de +0.51% en la última hora y de +2.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.14K.

Información del mercado de IKUN (IKUN)

Cap de mercado $ 100.61K$ 100.61K $ 100.61K Volumen (24H) $ 39.14K$ 39.14K $ 39.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 100.61K$ 100.61K $ 100.61K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,997,932.3 999,997,932.3 999,997,932.3

La capitalización de mercado actual de IKUN es de $ 100.61K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.14K. El suministro circulante de IKUN es de 1000.00M, con un suministro total de 999997932.3. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.61K.