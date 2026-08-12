Precio de IGRA hoy

El precio actual de IGRA (IGRA) hoy es $ 0.00710931, con una variación del 2.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IGRA a USD es $ 0.00710931 por IGRA.

IGRA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 375,416, con un suministro circulante de 52.81M IGRA. Durante las últimas 24 horas, IGRA cotiza entre $ 0.00677582 (bajo) y $ 0.00709736 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00799582, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00368711.

En el corto plazo, IGRA experimentó un cambio de +1.26% en la última hora y de +5.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 800.24.

Información del mercado de IGRA (IGRA)

Cap de mercado $ 375.42K$ 375.42K $ 375.42K Volumen (24H) $ 800.24$ 800.24 $ 800.24 Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.62M$ 7.62M $ 7.62M Suministro de Circulación 52.81M 52.81M 52.81M Suministro total 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

La capitalización de mercado actual de IGRA es de $ 375.42K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 800.24. El suministro circulante de IGRA es de 52.81M, con un suministro total de 1072351533.564814. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.62M.