Precio de ICB Network hoy

El precio actual de ICB Network (ICBX) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ICBX a USD es $ 0 por ICBX.

ICB Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 820,360, con un suministro circulante de 8.00B ICBX. Durante las últimas 24 horas, ICBX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00235397, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ICBX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ICB Network (ICBX)

Cap de mercado $ 820.36K$ 820.36K $ 820.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Suministro de Circulación 8.00B 8.00B 8.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ICB Network es de $ 820.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ICBX es de 8.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.52M.