Precio de Hyperware hoy

El precio actual de Hyperware (HYPR) hoy es $ 0.00641779, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYPR a USD es $ 0.00641779 por HYPR.

Hyperware actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 391,763, con un suministro circulante de 61.04M HYPR. Durante las últimas 24 horas, HYPR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0401776, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00641567.

En el corto plazo, HYPR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.63.

Información del mercado de Hyperware (HYPR)

Cap de mercado $ 391.76K$ 391.76K $ 391.76K Volumen (24H) $ 10.63$ 10.63 $ 10.63 Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Suministro de Circulación 61.04M 61.04M 61.04M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hyperware es de $ 391.76K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.63. El suministro circulante de HYPR es de 61.04M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.42M.