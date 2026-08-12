Precio de Hyperlane USD Coin hoy

El precio actual de Hyperlane USD Coin (HUSDC) hoy es $ 0.988444, con una variación del 1.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUSDC a USD es $ 0.988444 por HUSDC.

Hyperlane USD Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 352,316, con un suministro circulante de 356.51K HUSDC. Durante las últimas 24 horas, HUSDC cotiza entre $ 0.969614 (bajo) y $ 1.23 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.53, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.671749.

En el corto plazo, HUSDC experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de -1.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.91K.

Información del mercado de Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Cap de mercado $ 352.32K$ 352.32K $ 352.32K Volumen (24H) $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 351.27K$ 351.27K $ 351.27K Suministro de Circulación 356.51K 356.51K 356.51K Suministro total 355,457.297888 355,457.297888 355,457.297888

La capitalización de mercado actual de Hyperlane USD Coin es de $ 352.32K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.91K. El suministro circulante de HUSDC es de 356.51K, con un suministro total de 355457.297888. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 351.27K.