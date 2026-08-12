Precio de HydraDAO hoy

El precio actual de HydraDAO (HYDRA) hoy es $ 0,02497974, con una variación del 0,52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYDRA a USD es $ 0,02497974 por HYDRA.

HydraDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 294.123, con un suministro circulante de 11,77M HYDRA. Durante las últimas 24 horas, HYDRA cotiza entre $ 0,02432903 (bajo) y $ 0,02506668 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,073215, mientras que el mínimo histórico fue $ 0,01350254.

En el corto plazo, HYDRA experimentó un cambio de +%0,72 en la última hora y de +%0,36 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 655,29.

Información del mercado de HydraDAO (HYDRA)

Cap de mercado $ 294,12K$ 294,12K $ 294,12K Volumen (24H) $ 655,29$ 655,29 $ 655,29 Cap. de mercado totalmente diluida $ 465,30K$ 465,30K $ 465,30K Suministro de Circulación 11,77M 11,77M 11,77M Suministro total 18.626.878,7894962 18.626.878,7894962 18.626.878,7894962

La capitalización de mercado actual de HydraDAO es de $ 294,12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 655,29. El suministro circulante de HYDRA es de 11,77M, con un suministro total de 18626878.7894962. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 465,30K.