Precio de HYDAO hoy

El precio actual de HYDAO (HYDAO) hoy es $ 0, con una variación del 2.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYDAO a USD es $ 0 por HYDAO.

HYDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 101,141, con un suministro circulante de 899.46M HYDAO. Durante las últimas 24 horas, HYDAO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00156012, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HYDAO experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de -1.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 190.97.

Información del mercado de HYDAO (HYDAO)

Cap de mercado $ 101.14K$ 101.14K $ 101.14K Volumen (24H) $ 190.97$ 190.97 $ 190.97 Cap. de mercado totalmente diluida $ 112.45K$ 112.45K $ 112.45K Suministro de Circulación 899.46M 899.46M 899.46M Suministro total 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

La capitalización de mercado actual de HYDAO es de $ 101.14K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 190.97. El suministro circulante de HYDAO es de 899.46M, con un suministro total de 999989519.9330506. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 112.45K.