Precio de Hummingbird Bitcoin hoy

El precio actual de Hummingbird Bitcoin (HUMBIT) hoy es $ 0, con una variación del 16.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUMBIT a USD es $ 0 por HUMBIT.

Hummingbird Bitcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 36,211, con un suministro circulante de 999.72M HUMBIT. Durante las últimas 24 horas, HUMBIT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HUMBIT experimentó un cambio de +0.88% en la última hora y de -31.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hummingbird Bitcoin (HUMBIT)

Cap de mercado $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K Suministro de Circulación 999.72M 999.72M 999.72M Suministro total 999,723,358.248776 999,723,358.248776 999,723,358.248776

La capitalización de mercado actual de Hummingbird Bitcoin es de $ 36.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HUMBIT es de 999.72M, con un suministro total de 999723358.248776. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 36.21K.